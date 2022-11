Ricardo Stuckert - 19.10.2022 Lula e Alckmin participam de caminhada em Porto Alegre (RS), partindo do Monumento dos Açorianos

Lula twittou e seus seguidores responderam. Na enquete sobre a volta do horário de verão feita no Twitter pelo presidente eleito , a maioria até agora, defendeu retorno da implementação do 'Horário de Verão' no país. No início da noite de ontem a enquete (que não tem valor científico) contabilizava 1,2 milhão de votos. Hoje, a contabilização já ultrapassa 2 milhões de votos e o placar atual é de 67,5% a favor da volta do horário de verão e 32,5% dos votos contrários a volta da mudança temporária .

A medida, que volta a dividir opiniões na internet, foi extinta na gestão de Jair Bolsonaro (PL), mas já era estudada no governo de Michel Temer. A principal razão para suspender o adiantamento anual dos relógios em uma hora seria a mudança no padrão de consumo de energia devido ao avanço tecnológico.

Na época, o governo afirmou que o adiantamento anual dos relógios em uma hora perdeu a "razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico" diante das mudanças no padrão de consumo de energia e avanço tecnológico ou seja a 'economia de energia' com horário de verão já não seria mais 'relevante para o setor elétrico'.

Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? — Lula (@LulaOficial) November 7, 2022

Entre os argumentos de pessoas contrárias a mudança para o horário de verão está relacionada ao nosso relógio biológico e mais propriamente a questão de segurança de pessoas que saem cedo para trabalhar.

História do Horário de Verão

Instituído por de Getúlio Vargas entre 1931 e 1932 , o horário de verão se tornou norma a partir de 1985 e sua principal razão era a questão econômica e a redução dos 'Apagões' que assombraram o país por décadas. Mas, se em 2012 o Brasil economizou pelo menos R$ 1,4 bilhão, em 2016 essa economia caiu para apenas R$ 147,5 milhões.

Criminalidade e acidentes nas estradas

Pesquisa realizada com dados do DataSus do Ministério da Saúde em 2016, revela que no decorrer de 2006 a 2015 no período do horário de e verão , ocorreu uma média diária de 3% menor para homicídios por arma de fogo nos meses com horário de verão, houve uma redução de 14,5% nos homicídios por arma de fogo nas semanas seguintes à introdução do Horário de Verão e constatou uma redução de até 8% no número de homicídios nas horas afetadas pela mudança.



Na mesma linha, um estudo da Universidade Federal de Pernambuco realizado também 2016, cruzou dados de acidentes rodoviários entre 2007 e 2013 e revelou que estados adotavam horário de verão apresentaram uma redução de 9,34% a 13,17% em relação à média no número de acidentes em rodovias federais, uma redução de 1 2% na média do número de acidentes nas primeiras 48h após a implementação do horário de verão e queda de 6% nos acidentes nas semanas seguintes à implementação da medida.

O presidente eleito não chegou a dizer se vai ou não acatar a decisão dos votos na enquete do Twitter. Resta agora o tempo dizer se mudança tradicional para o horário de verão nos relógios do país voltará a ser uma rotina para os brasileiros.

