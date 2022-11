Francine Olivieri/iG Delas 19ª Feira do Estudante - CIEE

Nos dias 08 e 09 de novembro, a Prefeitura de São Paulo e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE realizarão uma Feira de Estágio com 9 mil vagas em mais de 20 Secretarias Municipais. A Feira de Estágio também trará oportunidades de estágio de 6 horas diárias, uma nova opção que vem para complementar as oportunidades de 4 horas que já são tradicionais.

O evento gratuito será realizado das 10h às 16h, na Galeria Prestes Maia, com entrada pelo Vale do Anhangabaú e acesso pelas estações de metrô São Bento e Anhangabaú, no centro da capital.



Nova lei municipal abre novas oportunidades para jovens

Sancionada pelo Prefeito Ricardo Nunes, a Lei nº 17.848/2022 possibilita a Prefeitura de São Paulo contratar estagiários pelo período de 6 horas, com bolsa-estágio de R$ 1.346,25 além de auxílio-refeição no valor de R$ 25,00 por dia de estágio, o que representará um aporte de cerca de R$ 550, e auxílio-transporte R$ 8,80 por dia de trabalho, em um valor total de R$ 193,00.

A nova Lei atende a um pedido dos próprios estagiários, e tem como objetivo tornar o Programa de Estágio ainda mais atrativo e com mais possibilidades para os jovens.



“O programa de estágio na Prefeitura de São Paulo tem uma importância e dimensão maiores do que um estágio usual. Isso é devido à proporção da Prefeitura de São Paulo, seja em tamanho – afinal são 124 mil funcionários ativos -, seja na variedade de assuntos e problemas lidados diariamente”, avalia a Secretária de Gestão, Marcela Arruda.



Serviço

Feira de Estágio Prefeitura de São Paulo e CIEE

Quando: 08/11 e 09/11, terça e quarta-feira

Horário: 10h às 16h

Endereço: Galeria Prestes Maia - Vale do Anhangabaú. Acesso pelas estações de metrô São Bento e Anhangabaú.