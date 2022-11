Reprodução Redes Sociais Vereadora de BH associa projeto de Guarda Nacional de Lula ao Nazismo

A vereadora Flávia Borja (PP) de Belo Horizonte (MG) publicou em sua conta oficial no Instagram um espécie de dossiê onde associa a proposta de criação de uma 'Guarda Nacional' pelo presidente eleito Lula (PT) à Gestapo de Hitler.

'A GESTAPO DE LULA' entitula a vereadora mineira na postagem e procegue com 'A perseguição começou'. Em seguida, o texto diz que a "Guarda Nacional, que responderá a Lula será criada sob pretexto de afastar os militares da política', diz o texto.

Reprodução Vereadora de BH associa projeto de Guarda Nacional de Lula ao Nazismo

Em seguida, o conteúdo apresenta uma foto de Hitler ao lado de Lula e diz que 'Durante a Segunda Guerra Mundial a GESTAPO desempenhou um papel fundamental no plano nazista de exterminar os judeus da Europa'.

Na quinta-feira (3) a postagem contava com mais de 5 mil visualizações. Hoje pela manhã o conteúdo já não estava mais disponível.

Nós entramos em contato com o gabinete da vereadora na capital mineira, mas fomos informados que 'a postagem não fazia associação ao nazismo', contudo deveriamos entrar em contato por um telefone celular. Até o momento nossas solicitações não foram atendidas. (reportagem em apuração).

A postagem com cinco páginas também cita o ministro Alexandre de Moraes como representante do 'Ministério da Verdade' em alusão ao livro 'O grande irmão' de George Orwell.

'Todas as ações serão chanceladas pelo 'Ministério da Vedade', que já existe de forma oficial e é coordenado por Alexandre de Moraes', diz a postagem.

Até o momento o Partido dos Trabalhadores não respondeu a reporgagem. O Supremo Tribubal Federal informou que apura o caso.

