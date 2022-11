Divulgação Secom TCU Fachada do Tribunal de Contas da União

Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia) participaram de reunião de transição de governo com ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quinta-feira (03).

A reunião sobre a mudança do governo Jair Bolsonaro para o governo do presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva (PT) também contou com a presença dos ministros do TCU, Bruno Dantas, Anastasia, Vital do Rêgo e Jorge Oliveira.

O TCU informou semana passada que iria acompanhar a transição através de um comitê formado pelos ministros Bruno Dantas (presidente do TCU), Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia.

Anastasia afirmou que há "grande receptividade por parte da equipe do atual governo em fornecer as informações necessárias".

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin fará reuniões nesta quinta-feira em Brasília para discutir o processo. Alckmin se reuniu hoje pela manhã com o relator do Orçamento da União, senador Marcelo Castro (MDB-PI). Na parte da tarde, a agenda do vice-presidente tem encontro marcado com ministro Ciro Nogueira da Casa Civil.

