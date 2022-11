Reprodução Inclusão do Dia de Finados no calendário Católico foi sugestão de Santo Odilon, Abade de Cluny

O Dia de Finados é uma data celebrada em 02 de novembro após a comemoração da festa de 'Todos os Santos' da Igreja Católica . Porém, raros são os relatos para entender as origens das datas celebradas tão próximas uma da outra. O dia de 'Todos os Santos' é uma festa celebrada dia 1º de novembro , onde há festejos para homenagear os santos da igreja que perderam sua vida pelo cristanismo.

A razão para celebração de Finados ocorrer posteriormente a festa do Dia de Todos os Santos deveu-se principalmente pelo desejo de homenagear o 'grande número de mártires', que deram suas vidas pela fé durante a perseguição do imperador Diocleciano (284-305 d.C.), que é registrada como a pior perseguição de cristãos na história da igreja.

O 'Dia de Finados' é um dia sagrado aos cristão para honrar a memória os mortos, especificamente. No cristianismo, a data foi 'legalizada' em 313 d.C. durante o reinado de Constantino , na Idade Média, ter sido sugerida pelo abade Odilon de Cluny , que nasceu na região de Saône-et-Loire, na França.

A abadia de Odilon Cluny era uma das mais ricas da França, isso contribuiu para que costume se espalhasse para as outras casas da ordem Cluniaca, que se tornou a maior e mais extensa rede de mosteiros da Europa. A celebração logo foi adotada em várias dioceses da França e se espalhou por toda a Igreja Ocidental, mas só foi aceita em Roma no século XIV .

Biógrafos do Santo Abade Odilon de Cluny o descrevem com “magro e pálido, cabelos escuros; mas seus olhos tinham um brilho prodigioso, quase terrível. O som de sua voz vibrava como um sino longínquo chamando os fiéis à oração. Suas palavras eram ao mesmo tempo doces e fortes e penetravam os corações”.

Odilon de Cluny parecia ser um homem 'doce e compassivo' segundo relatos sobre sua vida. Porém "odiava a adulação e a mentira" , e ainda segundo bioágrafos, chegava a castigar severamente os "falsos irmãos" .

“Tinha, como diz um poeta, o desprezo do desprezo, o ódio do ódio, e o amor do amor”, como cita Plinio Maria Solimeo, em um artigo publicado no portal Catolocismo sobre o Odilon de Cluny.

Domínio Público Dia de todos os Santos celebrado no mundo ocidental dia 1o de novembro e Dia de Finados dia 02

A Igreja sempre encorajou a oferta de orações dos fiéis às 'almas do Purgatório' e via até mesmo uma oportunidade de empregar orações na Terra para ajudar a conduzir essas almas à sua recompensa eterna – a Visão Beatífica, a gloriosa visão de Deus.



Reprodução Redes Sociais Dia Del Muertos, famosa celebração do dia de Finados no México

Muitos acreditam que há uma conexão pagã com a festa de Todos os Santos e talvez essa afirmação seja o motivo celebração do Dia de Finados ser posterior à festa de Todos os Santos.

Dia dos Muertos no México

Ao longo dos tempos, costumes diferentes se adptaram em torno da festa de Finados, inclusive em países como o México, onde os parentes dos falecidos fazem guirlandas, se pintam com caveiras e colocam flores de papel no túmulo do falecido na manhã de Finados.

As famílias normalmente passam o dia inteiro no cemitério, onde a missa é celebrada e orações e bênçãos especiais e muita festa. Este dia é conhecido como “Dia de los Muertos”, ou Dia dos Mortos é mantido como parte da tradição sagrada do México e é uma ocasião mundialmente famoso, onde atrai também muitos turistas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.