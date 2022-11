Reprodução Tropa de choque chega a bloqueios em SP

O governo de São Paulo enviou a Tropa de Choque da Polícia Militar para retirar os manifestantes bolsonaristas que bloqueiam vias no estado. Secretário-executivo da PM disse que efetivo usará força caso os manifestantes insistam em seguir interditando as vias.

Por volta do meio-dia, a PM chegou a Rodovia Castello Branco, em um trecho perto de Osasco - interditado desde o início da manhã desta terça e utilizou bombas de efeito moral na dispersão dos manifestantes e desbloqueio das vias.

Na rodovia Hélio Smidt, próximo ao aeroporto de Guarulhos, os manifestantes saíram da rodovia, porém permanecem no local, enquanto aguardam o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Rodovia Regis Bittencourt ainda sobre paralizações e está parcialmente obstruída. Só está permitido a passagem de veículos pequenos.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) disse que a Polícia Militar atua nos protestos e poderá fazer uso da força, caso os manifestantes bolsonaristas desobedeçam as ordens de desobstrução das vias.

"A partir de agora, nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial, iniciando com multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução. A partir também daí fichando e, eventualmente, prendendo àqueles manifestantes que resistirem à desobstrução das vias e, se necessário, o emprego de força."

Reprodução/CNN Manifestantes bolsonaristas bloqueiam a Rodovia Castelo Branco, em Barueri (SP) (01/11/2022)

"Nós procuramos dialogar e negociar com esses manifestantes para que as vias públicas fossem desobstruídas desde ontem e, hoje, pela manhã, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, as negociações se encerram."

Na rodovia Hélio Smidt, próxima ao aeroporto de Guarulhos, o protesto começou na noite de segunda (31) e terminou por volta das 10h desta terça. Pelo menos 25 voos foram cancelados devidos aos efeitos no trânsito causado pelos atos dos caminhoneiros.

Segundo a adminsitração do GRU Airport, ontem 12 voos foram cancelados, enquanto que nesta terça-feira, 13 voos foram cancelados e cinco sofreram atrasos.

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, disse que "não será um bloqueio feito por meia dúzia de arruaceiros que vai impedir a consolidação da democracia e da vontade da população do estado de São Paulo e do Brasil inteiro".



