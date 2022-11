Reprodução CNN PRF desbloqueia Rodovia Helio Smidt em Guarulhos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dispersou agora pela manhã desta terça-feira (1º), o grupo de caminhoneiros que interditava parcialmente um trecho da Rodovia Hélio Smidt, na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os protestos contra o resultado das urnas que deram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República , provocou o cancelamento de 25 voos nesta segunda e terça-feira (1º) .

Decisão do STF determina desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou logo no início dessa terça-feira, favorável a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina que Polícia Rodoviária Federal (PRF) e polícias militares dos estados realizem o desbloqueio das rodovias brasileiras.

