MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Isabel Gallotti suspendeu a veiculação de uma propaganda da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na TV.

O vídeo vinculava o atual presidente e candidato a reelieção Jair Bolsonaro (PL) a atos de violência contra mulher e ao atentado do ex-deputado Roberto Jefferson a agentes federais que cumpria sua ordem de prisão.

A campanha de Bolsonaro fez uma representação e apresentou ao TSE e alegou que a propaganda é "irrefutavelmente difamatória” ao associar o presidente a “contextos graves de violência dos quais não tomou parte”.

Gallotti disse que “conhecida política armamentista” de Bolsonaro, não pode se associar um discurso ao armamento do crime organizado ou à violência contra a mulher.



“Não há vinculação em seu discurso com o incentivo ao armamento do crime organizado, da violência contra a mulher, armamento de crianças ou violência urbana. Igualmente não se conhece qualquer manifestação de apoio do candidato Bolsonaro aos atos praticados por Roberto Jefferson contra a Polícia Federal”, considerou.

Roberto Jefferson apoiou Bolsonaro durante o governo e atá atacou o Supremo Tribunal Federal (STF) com ofensas dirigidas à ministra Cármen Lúcia antes de sua prisão.

Bolsonaro disse que não tinha 'qualquer ligação' com Jefferson e se fez por desintendido sobre as fotos com o ex-aliado. As afirmações foram desmentidas com fotos públicas de ambos durante encontros em Brasília.

Se a propaganda do PT voltar a circular na TV, a campanha do partido será multada em R$ 25 mil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.