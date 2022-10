Reprodução Redes Sociais - 27.10.2022 Mulher furta 1 milhão em joias e objetos em condomínio de luxo em BH

Segundo informações da Polícia Militar (MG), a mulher persuadiu o funcionário do prédio e foi liberada pelo porteiro e furtou objetos e joias em um apartamento na noite de quarta-feira (26). O condomínio de luxo está localizado no bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A mulher entrou no condomínio e se dirigiu diretamente ao sétimo andar. Ela teria arrombado a porta, revirado as coisas do local e furtada joias, bolsas de luxo e outros objetos de valor. Tudo aconteceu em cerca de 45 minutos. Os produtos estão avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

A PM acredita que ela estava acompanhada de outros dois homens suspeitos e como o circuito de segurança registrou o rosto da mulher, eles acreditam que é questão de tempo para encontrá-la. A suspeita estava se vestia bem e usava luvas para evitar que sua digitais permanecessem no local do crime.

