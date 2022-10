Reprodução - Twitter Ao menos 12 bombeiros estavam contendo o fogaréu que se alastrou pelas casas próximas que foram parcialmente castigadas.

Neste domingo (23) dois pilotos russos morreram, após um avião de caça do tipo Su-30 cair sobre uma residência na cidade de Irkutsk, na Sibéria , conforme a fala do governador da região, Igor Kobzev, através do Telegram.

Ainda segundo o governo local, a queda “classificada como voo de treinamento " provocou um incêndio nos arredores, mas que nenhum transeunte ficou ferido durante a explosão.

Pelo menos 12 bombeiros estavam contendo o fogaréu que se alastrou pelas casas próximas que foram parcialmente castigadas , de acordo com imagens de um aplicativo de mensagens publicada por Kobzev.

Com isso, a Rússia tem duas quedas de aviões militares em menos de uma semana; o primeiro ocorreu com um caça-bombardeiro supersônico na segunda-feira em uma área residencial no sudoeste do país com 13 mortos.

O incêndio que percorreu um campo de 200 metros quadrados está sendo investigado pelo Comitê de Investigação da Rússia , que anunciou a abertura da apuração por "violação das regras de segurança e operação do transporte aéreo".