Reprodução PR e PT/montagem iG - 29/09/2022 Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) concorrem a presidência no segundo turno, previsto para 30 de outubro.

A Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (15), encomendada pela Globo e pela Folha de São Paulo, aponta que a religião do candidato à Presidência da República é um fator importante para 59% dos eleitores na hora de decidir o voto neste segundo turno, que ocorre no dia 30 de outubro.

Em uma escala de 1 a 5, em que quanto mais alto o número, maior a relevância, 59% deram as notas 4 e 5, 11% deram a nota 3, 26% as notas 1 e 2, e 5% não opinaram. A nota média de importância ficou em 3,6.

Para os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) , a religião do candidato ganha maior peso no segundo turno, com nota média de 4,2. Já entre os votante de Lula (PT) , a nota fica em 3,3.

O apoio político do candidato a governador escolhido pelo eleitor também é um fator relevante na hora de decidir o candidato a presidência, segundo a pesquisa.



Do total, 31% afirmam que sua escolha para presidente sofre muita influência se o presidenciável tiver o apoio do candidato para governador escolhido pelo eleitor. Para outros 19%, há pouca influência, 49% afirmam não haver influência e 1% não soube responder.

Para os eleitores de Lula, 30% afirmam que o apoio do candidato a governador influencia muito na decisão da escolha do presidente, para 20% influencia um pouco e para 49% não importa.

Entre os eleitores de Bolsonaro, 34% consideram muito o apoio do candidato a governador, 20% consideram pouca influência e, 46% afirmam não haver importância.

O levantamento foi realizado nos dias 13 e 14 de outubro com 2.898 entrevistas em 180 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

