Instagran - Renato Freitas O vereador de Curitiba Renato Freitas durante ato contra racismo em igreja na cidade de Curitiba, PR.

Na noite de ontem (23), o vereador Renato Freitas teve a sua cassação anulada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre as decisões do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) que mantiveram a cassação decretada em junho pela Câmara Municipal de Curitiba.

Freitas foi acusado por quebra de decoro parlamentar depois de ter manifestado em favor dos assassinatos de Moïse Kabagambe e Durval Teófilo Filho (ambos foram brutalmente assassinados no estado do Rio de Janeiro em fevereiro deste ano) na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, na cidade de Curitiba, PR.

O Supremo foi acionado pela defesa do vereador na última quarta-feira (21) alegando ultrapassou 90 dias o processo de cassação, prazo máximo previsto na lei.

Com essa decisão, o mandato do petista ficará mantido. Os advogados do político reforçaram que caso a cassação fosse mantida, iria causar a perda do cargo, além da impossibilidade de concorrer ao cargo de deputado federal.