Montagem Ator foi preso no último dia 15 depois de ouvir denúncias de vizinhos a respeito de caso de abuso.

Na última sexta-feira (23), após a aceitação da juíza da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente do Rio de Janeiro, Gisele Guida de Faria, da denúncia do Ministério Público, agora o ator José Dumont de 72 anos é réu.





No último dia 15, Dumont foi preso após denúncias feitas por vizinhos no qual policiais encontraram materiais comprobatórios em seu celular e computador. Além disso o ator também está sendo investigado por suposto abuso de um adolescente.



Como o caso corre em segredo de justiça, a defesa da família da vítima de 12 anos , preferiu não se pronunciar e no caso da defesa do ator, esta também preferiu não se pronunciar, de acordo com informações do jornal O Globo o qual tentou a resposta.



Além dos materiais apreendidos, no total de 240 arquivos entre imagens e vídeos , os policiais também encontraram um comprovante de depósito bancário para uma suposta vítima de abuso sexual, investigação que motivou a operação de busca e apreensão.

No caso da decisão, a juíza que comentou que "há prova de materialidade e indícios da autoria do crime" se baseou no flagrante feito pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e também ao relatório técnico e pericial feito pelos investigadores, assim como o auto de apreensão do material apreendido na casa do ator, no Catete, Zona Sul do Rio.