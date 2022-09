Reprodução/Globo - 13.09.2022 Rodrigo Garcia c

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), disse que o recorde de investimentos privados registrados no Vale do Paraíba reflete a melhora da qualidade de vida na região. “O Vale do Paraíba recebeu R$ 2,3 bilhões de investimentos privados no primeiro semestre de 2022, sete vezes mais do que ocorreu no ano passado, graças a grandes empresas que estão se instalando e acreditando no potencial da região. E por que os investimentos estão vindo para cá? Porque existe confiança e porque o Governo do Estado está fazendo grandes investimentos para melhorar a qualidade de vida na região”, disse Rodrigo Garcia.



Nesta quarta-feira (21), o novo governador de São Paulo concedeu entrevistas na rádio CBN e na TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo. Depois seguiu até Caraguatatuba, onde apresentou suas propostas para o Litoral Norte. Mais tarde visitou Mogi das Cruzes, onde participou de caminhada e encerrou a agenda com entrevista na TV Diário, afiliada da Globo.

Nestes últimos 12 meses, a região do Vale teve um crescimento econômico de 5,4% do PIB, segundo a Fundação Seade, muito acima da média nacional. Isto ocorreu por causa da infraestrutura da região diferenciada e do alto grau da qualificação da mão de obra. Nos últimos anos, o Vale atraiu empresas de serviço e indústrias tecnologicamente avançadas.

“Quando investimos em saúde, investimos na melhora a qualidade de vida. Inauguramos o AME em Taubaté, o Hospital do Litoral Norte em Caraguá. Isso melhorou o ambiente de saúde aqui da região, e quando a gente olha o investimento em infraestrutura, é importante lembrar que entregamos a Tamoios e temos obras em andamento nos contornos, que melhoram o acesso ao litoral e ao Porto de São Sebastião”, declarou.

O governador também citou obras em rodovias, estradas vicinais e secundárias, que melhoram as condições de tráfego entre os municípios do Vale do Paraíba. Além disso, o Estado de São Paulo duplicará toda a Rio-Santos, ligando o litoral sul ao norte em quase 200 km de obra. Essa era uma rodovia federal que o Estado assumiu e agora vai duplicar.

Rodrigo Garcia lembrou que foi o primeiro governador a reduzir o ICMS da gasolina e que tomou a decisão de enviar para a Alesp projeto para retomar todos os benefícios fiscais que foram limitados para o Estado abrir leitos de UTI e de enfermaria durante a pandemia. “Teremos importante redução de impostos para que São Paulo continue sendo um estado competitivo. Vamos evoluir a competitividade de São Paulo a favor de São Paulo”.

Qualificação

Rodrigo Garcia disse ainda que uma de suas principais propostas é na qualificação profissional. Para isso, o novo governador de São Paulo quer implantar o padrão de Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) nas escolas de ensino integral com a criação do MédioTec. “Vamos preparar o jovem para o mercado de trabalho, porque São Paulo precisa ser uma grande plataforma de serviços para a América Latina e para o mundo”, reforçou.