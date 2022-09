Reprodução/Youtube PT - Partido dos Trabalhadores 17.09.2022 Lula

A direção do PT solicitou que a Polícia Federal reforce a segurança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está na reta final da campanha eleitoral.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, o partido teria detectado que “os bolsonaristas estão mais raivosos e querem criar um ‘fato novo’ contra Lula, seja por meio de uma agressão ou de provocações contra apoiadores do ex-presidente”.

Ainda segundo a reportagem, o movimento teria como objetivo tirar de Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, "a exclusividade da pecha de violento”.

Na última sexta-feira, o ex-presidente Lula voltou a mencionar o temor de uma escalada na violência política durante a reta final da campanha. Em evento em Porto Alegre (RS), ele relembrou episódios recentes.

“Já mataram um cara do PT em Foz do Iguaçu no aniversário dele. Agora, mataram um companheiro em Mato Grosso. E o genocida diz que vai extirpar o PT, acabar com o PT. Senhor presidente, o senhor não vai acabar, porque em 2 de outubro o senhor vai ter a sua licença para sair fora deste País", afirmou.

O caso citado por Lula ocorreu em julho, quando o policial penal bolsonarista Jorge Guaranho matou a tiros Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR). Já na semana passada, Rafael de Oliveira, defensor de Jair Bolsonaro, assassinou Benedito Cardoso dos Santos em Confresa, apoiador do PT, após uma discussão política.