LR Moreira/Secom/TSE - 24/08/2022 Urna

O PL, partido do candidato a reeleição Jair Bolsonaro, segue com o plano de fazer uma apuração paralela e simultânea da votação presidencial, com base nos dados fornecidos pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do "O Globo", dirigentes do Partido Liberal e do Instituto Voto Legal, contratado pela sigla para auditar o processo eleitoral, se reuniram com uma empresa alemã que desenvolveu um software que promete contabilizar os votos de uma parcela das 577 mil seções eleitorais.

Uma nova reunião está prevista para segunda-feira para decidir se comprarão ou não o programa alemão.

Vale lembrar que cada urna eletrônica tem um boletim e, este ano, o TSE disponibilizou o QR Code com os dados que constarão nesses boletins. A contagem seria por amostragem.