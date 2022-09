Reprodução Bolsonaro

O presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de protestos em Londres, onde está para participar do funeral da rainha Elizabeth II.

Na manhã desse domingo, o representante do país foi recebido por opositores, que exibiam faixas e cartazes. Uma delas dizia: “pare, Bolsonaro, pelo futuro do planeta”.

Outras faixas acusavam de Bolsonaro de crimes ambientais e contra a humanidade.

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle chegaram a Londres pela manhã e foram direto para embaixada brasileira, onde foram recebidos por apoiadores.

Por lá, o presidente fez um discurso rápido, ao lado dos filhos Flávio e Eduardo, além do pastor Silas Malafaia. Após falar da importância de dar apoio à Família Real, ele atacou o PT.

Às 14 horas, o presidente participa de recepção oferecida pelo Rei Charles 3º. E, a partir de 15 horas, Bolsonaro tem agenda livre.

Na segunda-feira, o presidente tem novos compromissos em Londres. Às 7h, participa do funeral da Rainha Elizabeth 2ª. Às 8h10, segue para recepção oferecida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido, James Cleverly.

Às 13 horas, parte para Nova York, nos EUA, onde participa da abertura da Assembleia Geral das Organizações Unidas.