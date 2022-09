Reprodução/YouTube - 14.09.2022 Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro atacou o PT durante uma visita em Caruru (PE), terra do seu principal concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Na oportunidade, lembrou que o seu governo acabou com o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil. “Eles não pensam nos mais pobres, não. Só pensam em época de eleição para tirar voto dos mais necessitados. Gasolina lá embaixo, Auxílio Brasil lá em cima. Vamos cada vez mais investir dinheiro nosso no Brasil e não em Cuba ou na Venezuela”, disse ele.

Ainda no local, Bolsonaro mostrou otimismo e apontou que vai ganhar no primeiro turno. “Para presidente da República, nós vamos ganhar no 1º turno. Vamos mostrar que nós não queremos a volta dos escândalos que tínhamos há pouco no passado”, disse.

O presidente esteve na cidade ao lado dos candidatos ao Senado, o ex-ministro Gilson Machado, e ao governo de Pernambuco, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira.

Antes, participou de motociata com apoiadores entre Garanhuns (PE) e Caruaru (PE).

Ao final do ato, o presidente seguirá para Londres, onde participa do funeral da Rainha Elizabeth