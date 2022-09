Divulgação Lula e Bolsonaro

Até 9% do eleitorado pode deixar de votar nas próximas eleições de 2 de outubro por medo que haja violência política no dia do pleito.

É isso o que apurou o Datafolha em sua nova pesquisa nacional, em que ouviu 5.926 pessoas em 300 cidades, de 13 a 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Além disso, 40% dos eleitores acreditam haver grande probabilidade que atos violentos ocorram. Essa preocupação, aliás, é bem maior entre eleitores de Lula (PT), que é o líder da corrida com 45% de intenções de voto no primeiro turno.

Para se ter uma ideia, o índice daqueles que votam no ex-presidente e que consideram não ir à seção eleitoral chega a 10%, ante 5% de quem diz votar em Bolsonaro.

Ainda de acordo com a pesquisa, entre aqueles que acham que é grande a chance de violência, o índice é maior entre mulheres (45%) do que entre homens (35%). Também acreditam mais nisso eleitores de Lula (50%) do que de Bolsonaro (26%).

O levantamento foi contratado pela Folha e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-04099/2022.