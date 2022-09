Alan Santos/PR - 07.09.2021 Bolsonaro durante desfile de 7 de setembro, em 2021

A principal intenção do presidente Jair Bolsonaro ao participar dos eventos de 7 de setembro foi fazer campanha política.

E isso o que considera a maioria do eleitorado (65%), de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, e que foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo.

Por outro lado, apenas 28% afirmam que o atual presidente foi para o evento comemorar os 200 anos de independência do Brasil. Enquanto isso, 7% não sabem ou não responderam.

Entre os eleitores de Bolsonaro, 67% afirmam que ele foi comemorar a independência e 25% que ele foi fazer campanha e 8% não sabem.

Já entre os eleitores de Lula, 89% dizem que o rival fez campanha, enquanto 6% afirmam que ele foi comemorar e 5% não sabem responder.

Vale lembrar que Bolsonaro participou de eventos comemorativos em Brasília e no Rio de Janeiro. Em ambos, discursou, pediu votos e atacou o concorrente Lula.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 15 de setembro, com 5.926 entrevistas presenciais em 300 municípios, com eleitores de 16 anos ou mais de todas as regiões do país.