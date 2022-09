Reprodução/TV Globo - 26.08.22 Simone Tebet prometeu erradicar a miséria no Brasil

A candidata à presidência da República Simone Tebet (MDB) decidiu não ingressar na Justiça contra Jair Bolsonaro por 'abuso de poder' nos atos do 7 de Setembro, assim fizeram seus adversários. Na opinião dos coordenadores um processo a mais apenas atolaria o tribunal.

Os partidos do PT, de Lula, do PDT, de Ciro Gomes, e o União Brasil, de Soraya Thronicke, acionaram o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Segundo informa a coluna de Lauro Jardim, 'a equipe jurídica da candidata do MDB entende que houve, de fato, excessos do presidente em sua participação nas celebrações do Bicentenário da Independência'.

"A campanha não apenas aguarda como também quer uma resposta rápida da Justiça Eleitoral".

