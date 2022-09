O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou hoje suas redes sociais uma campanha do PT em referência às comemorações do 7 de Setembro (Bicentenário da Independência).

A vídeo traz um série de recortes do candidato petista em participação nos eventos de campanha, acompanhado do hino nacional na trilha sonora.

Veja o vídeo:

200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/52gk00b2Ht — Lula 13 (@LulaOficial) September 7, 2022



"200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia", publicou Lula em sua conta oficial no Twitter.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.