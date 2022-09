Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23/03/2017 Rodrigo Pacheco

O senador Rodrigo Pacheco 'ainda não bateu o martelo sobre sua presença ao lado de Jair Bolsonaro no desfile cívico de 7 de Setembro em Brasília', informa a coluna de Lauro Jardim no O GLOBO.

A nota informa que "antes de decidir se participará", o presidente do Senado busca informações concretas de que não "cairá em cascas de bananas", diz o texto se referindo a possibilidade de que ao comparecer na cerimônia, Bolsonaro pode atacar as instituições brasileiras e isso respingar em sua imagem.

Pacheco analisa condições

Uma delas é se Bolsonaro fará alguma declaração da arquibancada ou de palanque político. Se não houver falas e os presidentes dos outros poderes comparecerem, como em anos anteriores, Pacheco estará lá. Mas se o ato cívico virar ato político, o senador não irá.

Aliados de Arthur Lira já descartaram a presença do presidente da Câmara ao desfile de Brasília. Alegam que o deputado manterá uma ativa agenda de campanha em Alagoas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.