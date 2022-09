Agência Senado Roberto Requião (PT) concorre ao governo do Paraná

A chapa de Roberto Requião (PT) ao governo do Paraná foi multada em R$ 120 mil neste último domingo (4) pela juíza Melissa de Azevedo Olivas. A punição do TRE-PR aos partidos da coligação partidária (PcdoB e PV, além do PT) foi solicitada pelo seu adversário na disputa do pleito, Ratinho Júnior (PSD) , que é candidato à reeleição no governo do Estado.

A quantia (R$ 120 mil) é uma dos maiores multas, até o momento, impostas pela Justiça Eleitoral este ano. A magistrada considerou que 24 veiculações de uma peça publicitária na TV apresentavam espaço insuficiente na tela, para a visualização da tradução em linguagem de sinais. A juíza também determinou a suspensão das exibições do conteúdo de campanha.

No sábado, a mesma juíza atendeu a um pedido de membros do PT, para realização uma medida de busca e apreensão de suspostos materiais irregulares da campanha de Sergio Moro (União Brasil) ao Senado.

O caso é muito parecido ao de Moro, porque os materiais de camapanha confiscados do ex-juiz não destacavam adequadamente os nome dos suplentes.



