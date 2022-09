Marcelo Camargo / Agência Brasil trabalho de casa

A liberdade para fazer o próprio horário ou trabalhar no computar da própria casa já se tornou uma realidade disseminada entre os trabalhadores, porém o desejo de se tornar um trabalhado 'home office' é é maior entre aqueles com curso superior.

Gostaria de flexibilidade para trabalhar em casa ou em locais alternativos quando precisarem?

80% responderam sim

Quanto maior a escolaridade do trabalhador, o índice de aceitação ao modelo flexível de trabalho também sobe.

Entre os entrevistados com ensino médio completo, 70% concordam com essa flexibilidade. Já entre os trabalhadores com ensino superior, o número sobe para 84%.

Flexibilidade para escolha seu próprio horário de trabalho

76% dos trabalhadores quem ter mais poder de escolha sobre seus horários.

81% no caso dos trabalhadores com ensino superior

Brasileiro não que abrir mão da da carteira assinada, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

59% concordam que é preferível um trabalho com carteira assinada e direitos trabalhista como férias, 13º salário, seguro-desemprego e licença maternidade do que terem seu próprio negócio ou trabalharem por conta própria sem ter um chefe

Desemprego

Pesquisas inéditas realizadas pelo Ipec a pedido do GLOBO. Em 128 cidades de todas as regiões do país, expõe que o desemprego é percebido como o maior problema do país

43% elencam o item como um dos três desafios mais graves.

