Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Tarcísio de Freitas disse que vai cuidar dos interesses de São Paulo

O colunista Lauro Jardim informou em O GLOBO, que o candidato à presidência da República Tarcísio de Freitas (Republicanos), ensaia uma possível sucessão presidencial ao atual governo de Jair Bolsonaro (PL).

A manchete deixa no ar afirmação, "O sucessor de Jair Bolsonaro em 2026", e afirma que 'em um evento de arrecadação de fundos de campanha, Tarcísio de Freitas foi explícito sobre suas ambições políticas'.

O jornalista comenta que em pelo menos 'uma rodinha de conversa de que participou' o presidenciável teria afirmado que, caso seja eleito ao governado de São Paulo, será "o sucessor de Jair Bolsonaro em 2026".

Porém, Tarcísio se manisfestou ao blog e pediu espaço para resposta afirmando que jamais teve pretensão de substituir Jair Bolsonaro em 2026.

"Isso jamais sairá da minha boca, não me considero sucessor.", esclareceu.

