iG São Paulo Lotofácil da Independência

Estamos cada vez mais perto do grande sorteio especial de independência deste ano, a Lotofácil da Independência ! Com um prêmio de R$ 180 MILHÕES, ela promete agitar o mês de setembro e fazer diversos apostadores felizes e financeiramente independentes!

Com o sorteio agendado para o dia 10/09, as vendas exclusivas para a loteria especial mais fácil do país se iniciam HOJE, e aqui no Mega Loterias você garante a sua participação com diversas vantagens!



Como apostar

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma de sua variante comum, a Lotofácil. Para apostar, basta marcar entre 15 e 18 números dentre os 25 disponíveis no volante.Para faturar o grande prêmio, o apostador deverá acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor do volante (cartela de aposta).

Apesar de ser uma vertente da Lotofácil, por ser comemorativa, a Lotofácil da Independência não acumula, então, caso não haja ganhadores na faixa principal (15 dezenas), o prêmio será repassado àqueles que acertarem 14 dezenas e assim por diante.

Bolões estratégicos

Aqui você também encontra os melhores bolões, desenvolvidos por uma equipe de especialistas em loterias, que utilizam técnicas matemáticas para otimizar e turbinar suas apostas. Com o Mega Loterias, você compra e participa de bolões até o horário do sorteio, com apostas em um valor mínimo de R$10 por cota! Nós ainda separamos dois bolões incríveis que indicamos para você realizar suas apostas!



Bolão de R$ 35

MUITO mais apostas por um preço que cabe no seu bolso! Optando pelo Bolão VCDB-MA , você concorre em um grupo composto por 1 cartão de 20 dezenas (que garante 14 pontos sendo atingidas as exigências necessárias) e mais o desdobramento de 4 apostas em cartões de 18 dezenas cada (que equivalem a 3264 apostas simples e garantem PREMIAÇÕES MULTIPLICADAS). Apostando neste bolão, você tem 8.193x mais chances de ganhar!



Bolão de R$ 50

Agora, se você optar pelo Bolão WWOA-MA , você concorre em um grupo composto por 4 fechamentos matemáticos de 21 dezenas cada (que garante 13 PONTOS) e mais o desdobramento de 1 aposta em cartão de 19 dezenas (que equivalem ao desdobramento de 3876 apostas simples), garantindo até 4.640x mais chances de se consagrar vencedor!

Não fique de fora desse super sorteio e faça já a sua fezinha na loteria especial mais fácil e mais premiada do Brasil!

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias

● Faça seu cadastro no site ou login;

● Clique em “MS” (Mega-Sena) no menu superior do site (caso esteja usando o celular) ou em “Mega-Sena” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.