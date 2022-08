Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que já alertou ao presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os ataques que o chefe do Planalto faz às urnas eletrônico.

A declaração foi dada durante a participação do deputado federal em evento do banco BTG Pactual, nesta quinta-feira. Ele foi questionado se considera errada a postura do aliado em questionar, mesmo que sem provas, a lisura do processo eleitoral.

Lira respondeu:

"Acho [que erra quando ataca as urnas]. Já disse isso pessoalmente a ele. Já pedi, já falei. Nós já votamos no Congresso essa questão. Há uma diferença entre querer transparência e querer contestação".

