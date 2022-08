Reprodução/Twitter - 16.08.2022 Lula usa a economia para criticar Bolsonaro

O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à Presidência da República, disse que as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral "saíram fortalecidas" com a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na terça-feira.

Durante entrevista à Rádio Super, de Minas Gerais, nesta quarta-feira (17). Lula afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou "incomodado" durante a cerimônia por causa de partes dos discursos que mencionavam a 'defesa à democracia'.

"Ontem foi um ato de fortalecimento do processo do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro estava muito incomodado porque ele não gosta de democracia", disse Lula.

"Política de boa convivência"

Lula disse também que fará uma política de boa vizinhança com os outros partidos caso seja eleito, até mesmo com partidos que pendem para a ala bolsonarista.

O ex-presidente afirmou ser contra a criminalizarção de políticos que foram investigados ou condenados anteriormente.

"Essas pessoas cometeram erros, foram julgadas, foram condenadas, mas estão livres e estão fazendo política. Essas pessoas são presidentes de partido e são dirigentes partidárias, essas pessoas têm mandato".

