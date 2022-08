Reprodução/ClimaTempo - 11.08.2022 Ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou nesta quinta-feira (11) que foram registradas rajadas de vento em todas as regiões do estado de São Paulo ontem 10 de agosto, permanecento ainda hoje com menor intensidade.

De acordo com dados dos aeroportos e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os ventos da tarde de ontem chegaram a alcançar 78 km por hora na região da baixada santista e 74 km por hora em Guarulhos, próximo ao aeroporto internacional.

Na capital paulista, as ventanias causaram quedas de árvores em praticamente todas as regiões da cidade e dois deslizamentos.

"A previsão é de diminuição da intensidade dos ventos para esta quinta-feira (11), devido ao distanciamento do sistema meteorológico que estava atuando na região, porém há previsão de rajadas de vento que podem ultrapassar os 60km/h em todo litoral paulista", informa a Defesa Civil do Estado.

Cidade de São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB), foram registradas na capital paulista um total de 164 chamadas para quedas de árvores. A Secretaria das Subprefeituras encaminharam equipes a limpeza e desobstrução de vias. A companhia de energia Enel também foi acionada e segue em apoio ao Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil aos munícipes afetados.

Nota da Defesa Civil - Interior e litoral

REGIÃO DE REGISTRO

A Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do Vale do Ribeira informou que os municípios da região não sofreram muitos danos com os ventos fortes da madrugada, apenas Cananeia registrou quedas de árvores em via pública sem gravidade.

REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Santos informou que durante a madrugada de 11 de agosto, devido à Ressaca e Rajadas de vento houve registro de inundação parcial de algumas vias adjacentes, e destelhamentos parciais, que foram rapidamente sanados com o apoio das COMPDECs. Não houve registro de pessoas desaparecidas, desalojadas ou desabrigadas. Equipes da Prefeitura e COMPDEC permanecem atuando no monitoramento e apoio aos munícipes.

REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE

ILHABELA

Conforme informado pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil o município de Ilhabela registrou 9 quedas de árvores, 3 quedas de galhos, 1 destelhamento parcial de residências e 1 queda de rede elétrica. Equipes da COMPDEC atuando no auxílio aos munícipes. Até o momento não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

UBATUBA

Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil de Ubatuba informou que foram registradas quedas de árvores na rodovia Osvaldo Cruz e em vias públicas do município, apenas duas ocorreram sobre uma residência, porém não foi necessária a remoção da família do local. Equipes da COMPDEC atuando no auxílio aos munícipes. Até o momento não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

SÃO SEBASTIÃO

A COMPDEC, juntamente com o setor de obras da prefeitura, atuam para restabelecer a normalidade. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) foi cientificada, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), que no município de São Sebastião, por volta das 23h de 10 de agosto, a região foi assolada por fortes rajadas de vento que ocasionaram quedas de árvores, queda de muro e paralização do transporte por balsa. De acordo com a COMPDEC, foram registradas cerca de 30 (trinta) quedas de árvores na região, 07 (sete) árvores sobre Imóveis, 01 (uma) árvore atingiu um ônibus vitimando uma adolescente, que foi socorrida e encaminhada para o hospital local.

A travessia de Balsas teve sua área de cobertura do embarque danificada, a prefeitura enviou um ônibus para acomodação e proteção dos usuários do serviço. Na Rua Topolândia, 111 – Beco, foi registrado a queda de muro sobre uma residência, não houve vítima. Agentes da Defesa Civil continuam em campo auxiliando os munícipes afetados.

CARAGUATATUBA – Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil informou que foram registradas apenas chamados para quedas de árvores sobre via pública, sem gravidade. Equipes da COMPDEC atuando no auxílio aos munícipes. Até o momento não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

