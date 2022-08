Reprodução Moraes deu prazo extra às investigações sobre uma suposta milícia digital que teria atuado contra a democracia

O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado para ser o relator da solicitação para o registro da candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Superior Tribunal Eleitoral (TSE).

O magistrado, que é também ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), tem relação 'conturbada' com Bolsonaro. Moraes será responsável por elaborar um parecer favorável ou contrário sobre a licitude/legalidade da declaração de patrimônio apresentada ontem pela campanha de Bolsonaro.

Além disso, o magistrado vai avaliar e dar a validação de conformidade ao plano de governo, elaborado pelo candidato a vice na chapa, general Walter Braga Netto.

Moraes é também relator de alguns processos envolvendo o atual presidente e seus seguidores no STF. Bolsonaro, durante último ato em celebração ao 'Sete de Setembro' por exemplo, chamou Moraes de 'canalha', afirmando não cumprir suas decisões.

Alexandre Moraes rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) feito no STF na semana passada solicitando o arquivamento de um inquérito de Bolsonaro relacionado a possível participação do presidente no vazamento de informações sigilosas de outra investigação que trata sobre ataque cibernético no TSE.

