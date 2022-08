Reprodução Redes Sociais - 10.08.2022 Obra de Tarsila do Amaral desviada por golpe de filha contra mãe no Rio

A Polícia Civil conseguiu recuperar alguns dos quadros que haviam sido roubados de uma idosa, de 82 anos, viúva de uma marchant (negociador de obras de arte), durante a ação de busca e apreensão na casa de um dos alvos, na manhã desta quarta-feira.

Entre os quadros recuperados está 'Sol Poente' (1929), de Tarsila do Amaral, uma das principais pintoras modernistas. A obra está avaliada em R$ 250 milhões.

O quadro estava sob uma cama, na casa de Rosa Nicolau Stanesco, a 'Mãe Valéria de Oxossi', que diz ter poderes místicos. Foi assim que Rosa passou a ludibriar a idosa, prometendo uma cura espiritual para a filha dela, em troca de volumosas quantias em dinheiro.

A filha, no entanto, também participava do golpe e, quando a mãe não quis mais dar dinheiro, passou a roubar os quadros. A idosa foi mantida em cárcere por cerca de um ano, período em que foi agredida, sofreu privações de comida e ameaçada de morte.

Além de 'Sol Poente', outras seis obras, que pertencem à coleção da idosa, estavam na casa de Rosa. São elas:

1) Eglise Saint Paul, de Emeric Marcier;

2) Rue des Rosiers, de Emeric Marcier;

3) Pont-Neuf, de Tarsila do Amaral;

4) Ela, de Cícero Dias;

5) Aquarela em papel sem título, de Cícero Dias;

6)Retrato, de Michel Macreau;

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.