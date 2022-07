Reprodução: PSOL - 28.07.2022 Pré-candidato da esquerda ao governo do ES, Capitão Sousa, é ameaçado de morte

O capitão da Polícia Militar Vinícius Souza, pré-candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSTU, está sendo alvo de ameaças de morte, segundo nota divulgado pelo partido nesta quarta-feira.

Segundo o PSTU, uma vaquinha online foi criada em um site de financiamento coletivo com o seguinte anúncio: "Arma para matar o Vinícius Sousa". Um boletim de ocorrência já foi feito na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos.

De acordo com o partido, as devidas medidas legais estão sendo tomadas contra o site que hospedou a campanha e junto ao Tribunal Regional Eleitora do ES para garantir a segurança do pré-candidato.

"Nosso partido repudia toda e qualquer ameaça à vida e às liberdades democráticas, em especial, às candidaturas da esquerda, que têm sido alvo do ódio dos setores mais reacionários e ultraconservadores no Brasil presidido pelo protofascista Bolsonaro", disse o partido na nota.

Capitão da PM, Vinícius Souza, que também é membro do Movimento Policiais Antifascistas, é pré-candidato ao governo do Espírito Santo desde maio deste ano. Sua candidatura deverá ser homologada no próximo sábado, durante uma convenção partidária.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.