Reprodução Mídias Sociais: 27.07.2022 PM que falou sobre 'ameaça comunista' será investigado: 27.07.2022

O comando da Polícia Militar de São Paulo divulgou nota a respeito da conduta do policial militar flagrado criando supostas 'ameaças comunistas' aos moradores de São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

O policial chega a dizer no vídeo que o “governo comunista quer voltar” e a consequencia disso seria que "se caso as pessoas aceitem, poderão ter suas casas tomadas".

O caso ocorreu nesta segunda-feira, 25, em São Sebastião, no litoral paulista, em um bairro onde é realizada a regularização da documentação de imóveis que estão em situação irregular ou com escrituras de posse, algo muito comum em áreas próximas ao litoral.

Emidio pede punição a PM que fez campanha política em horário de trabalho



Policial falou sobre a "volta do governo comunista" e disse à população que suas casas poderão ser tomadas https://t.co/sjDeAOWXER pic.twitter.com/DMt30oluWl — Diário da Região (@webdiario) July 26, 2022

Uma das moradoras chega a interromper as falas do agente e questiona: "Aí eu pergunto, e esse que está aí fez o quê?". O policial responde que não está indicando "político nenhum'', mas ''fazendo um alerta apenas".

O comando da Polícia Militar informou que as declarações do cabo ''não refletem o posicionamento da instituição'' e que ''ao tomar conhecimento das imagens, imediatamente instaurou procedimento para apurar a conduta do policial''.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.