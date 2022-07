Bruno Kelly/ Amazônia Real Área de garimpo conhecida como "Tatuzão" na região do rio Uraricoera na Terra Indígena Yanomami

Uma pesquisa divulgada pela PoderData ontem, 26 de julho, revelou que a maioria dos brasileiros concorda que desenvolvimento econômico do país está relacionado à preservação da floresta Amazônica.

A pesquisa foi um pedido do iCS (Instituto Clima e Sociedade) que mapeou perspectivas e anseios da população com relação à região da floresta e sua proteção. Os resultados mostram que sete em cada 10 entrevistados acreditam que 'a proteção da floresta é importante para o crescimento econômico do Brasil'. Outros 18% acreditam que não influencia e 12% não souberam opinar.

De acordo com a PoderData, esse percepção também foi feita quanto os entrevistados tiveram que discordar ou concordar com a seguinte afirmação, “a defesa da Amazônia é necessária para o futuro da economia e do Brasil”. Um total de 48% dos participantes concordaram com a afirmação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.