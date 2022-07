Instagram Vulcão

O vulcão Sakurajima, na ilha de Kyushu, entrou em erupção por volta das 20h deste domingo, segundo Agência Meteorológica Japonesa (JMA). Pedras vulcânicas foram arremessadas até cerca de 2,5 quilômetros de distância.

O vulcão é considerado o mais ativo do país. Por conta da erupção deste domingo, o alerta foi elevado para o nível 5, o maior da escala. As áreas mais próximas do vulcão deverão ser evacuadas.



Segundo o canal de televisão NHK, até o momento as autoridades locais não receberam relatos de danos na região. A agência reguladora de energia nuclear do Japão afirmou que não há sinais de irregularidade na usina de Sendai, que fica há 50 quilômetros de distância do vulcão.

A cidade mais próxima Kagoshima fica do outro lado de uma baia, uma distância de mais de 3 quilômetros. Até o momento, não há recomendação das autoridades para evacuar a cidade