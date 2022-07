Reprodução Twitter Bolsonaro na convenção do PL

Lideranças da esquerda, influenciadores e apoiadores do ex-presidente Lula (PT) fizeram um tuitaço neste domingo para diminuir os holofotes nas redes sociais sobre o lançamento da pré-candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro na convenção de seu partido, o PL, no Maracanãzinho.

Enquanto bolsonaristas tentavam emplacar as hashtags “#capitaodopovo” e “#PeloBemdoBrasil”, lulistas usaram o marco de 70 dias para o primeiro turno, disputado em 2 de outubro, para tentar dominar o debate público virtual.



Às 11h20m, momento em que Bolsonaro entrou no palco do Maracanãzinho, “faltam 70 dias” era o terceiro termo mais comentado entre brasileiros no Twitter. A frase chegou a ser a mais citada na rede social. Do lado bolsonarista, apenas a “#capitaodopovo” aparecia no top 10 —e em nona colocação.

O senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (PL), tentou ajudar a emplacar as hashtags do pai com seus 2 milhões de seguidores, mas sem sucesso.

Apesar da batalha de hashtags entre esquerda e direita, a maioria dos trending topics brasileiros nesta manhã tratavam da corrida de Fórmula 1 realizada neste domingo.

Dos dez termos mais usados no Brasil, oito eram sobre o Grande Prêmio na França e um sobre o time de futebol Avaí, de Santa Catarina, que jogava contra o Flamengo.