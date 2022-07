Reprodução/rede social Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro garantiu que a meta do seu governo é reduzir no mínimo em dois reais o preço do litro da gasolina. A informação é do site "O Antagonista".

Em entrevista no Rio de Janeiro, onde o PL oficializa neste domingo a candidatura do presidente, ele garantiu que "a questão dos combustíveis tem surtido efeito".

"Entendemos que dois reais no mínimo é o nosso alvo para reduzir o preço da gasolina e na mesma linha vai o álcool que é potencializado pelo nosso projeto que virou lei da venda direta da usina para os postos de gasolina”, afirmou.

Na ocasião, alegou que irá seguir a fiscalização nos preços, assim como fez na última sexta-feira, em um posto de Brasília.