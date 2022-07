Divulgação Água Sagrada

Um político indiano que acreditava estar bebendo "água benta sagrada" de um rio poluído acabou no hospital com uma infecção estomacal três dias depois.

O ministro-chefe do Punjab, Bhagwant Mann, foi internado no hospital em Delhi na quarta-feira (20/7).

Ele havia bebido, no domingo (17/7), a água do rio Kali Bein, na celebração do 22º aniversário da sua "limpeza". A cerimônia ocorreu na região de Sultanpur Lodhi, de acordo com o "New Indian Express".

Durante a visita, Mann anunciou o lançamento de uma nova campanha estadual para limpar os rios e o sistema de esgoto do estado. Mas ele decidiu se antecipar e tomar a água do Kali Bein, que está bastante poluído, mas as suas águas são consideradas sagradas pelos hindus.

Punjab CM Bhagwant Mann drinks a glass of water from Pavitar Kali Bein Sultanpur Lodhi, Today was the 22nd Kar Sewa Anniversary of Kali Bein - Guru Nanak Dev ji attained enlightenment after taking a bath in the Kali Bein pic.twitter.com/gkjXIpAiLU — Gagandeep Singh (@Gagan4344) July 17, 2022

Mann foi mantido sob observação por uma equipe de especialistas médicos por dois dias antes de receber alta.

Com grande explosão populacional, a Índia enfrenta poluição em vários rios importantes do país, especialmente o Ganges, que ainda recebe as cinzas de mortos.