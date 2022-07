Reprodução: 09.08.2022 Moradores fogem do fogo na Favela do Piolho

Um incêndio atingiu na manhã deste sábado (9) a comunidade Morro do Piolho , localizada na Rua Cristovão Pereira, na zona sul da capital paulista, próximo da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Não há registro de vítimas até o momento, segundo informações dos Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros começou o atendimento, por volta de 7h30, para combate ao fogo com sete viaturas e, de acordo com a última atualização, o número aumentou para 19 viaturas, com cerca de 50 homens, trabalhando no incêndio.

O trabalho dos bombeiros ocorre em três frentes de combate às chamas: Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Gutemberg e Rua Cristóvão Pereira.No local, houve atendimento de uma vítima pelos bombeiros, mas sem relação com o incêndio, conforme informou a corporação. Ela teve ferimentos leves em membro inferior por tropeçar em objeto.Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação, cerca de 20 barracos foram atingidos pelo fogo.