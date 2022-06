Divulgação Bolsonaro realiza discurso em meio a apoiadores durante a Marcha para Jesus

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou hoje (25) a Marcha para Jesus em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. Apesar de ter discursado, não citou o escândalo do Ministério da Educação, que investiga suspeita de tráfico de influência e corrupção na pasta, e que levou a um pedido de investigação contra o próprio Bolsonaro.

Segundo o presidente , em seu discurso: "Um milagre para a minha sobrevivência. Por que não dizer quase um milagre numa eleição ? Depois também formar um ministério com pressões as mais variadas possíveis para que Brasília continuasse como sempre esteve ao longo das últimas décadas. Fizemos o contrário, apostamos, porque sempre devemos lealdade a este povo que está aqui à minha frente".

"Sempre tenho falado das quatro linhas da Constituição. Tenham certeza, se preciso for, e cada vez mais parece que será preciso, nós tomaremos as decisões que devem ser tomadas. Porque cada vez mais eu tenho um Exército que se aproxima dos 200 milhões de pessoas nos quatro cantos deste Brasil", complementa Bolsonaro.

O presidente chegou ao fim da marcha pouco depois das 10h40, no Pontal Norte da Praia Central. Ele subiu ao palco do evento perto das 10h50. Bolsonaro discursou por volta de 20 minutos e terminou perto das 12h. O evento foi encerrado oficialmente às 12h05. Por volta de 12h25, o presidente deixou o palco.

No início da manhã, o presidente desembarcou no Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder, em Navegantes, às 8h50. Cumprimentou apoiadores e, por volta de 9h15, saiu do aeroporto, rumo ao Balneário Camboriú .

Mais cedo, ele chegou à Praça Almirante Tamandaré, onde começou a caminhada, às 9h45. Perto das 10h, o presidente seguiu na Praia Central. Apoiadores acompanharam o político em embarcações no mar e nas sacadas de prédios na orla, passando pela Praça Almirante Tamandaré e até o Pontal Norte, onde estava o palco. O retorno a Brasília está previsto ainda para a tarde deste sábado.