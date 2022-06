Reprodução redes sociais - 21.06.2022 Gabriela Samadello foi agredida pelo procurador Demétrius Oliveira, de 34 anos

A Justiça de São Paulo acatou o pedido da Polícia Civil e decretou a prisão preventiva do procurador Demétrius Oliveira de Macedo , de 34 anos, nesta quarta-feira.

Demétrius foi flagrado agredindo a colega Gabriela Samadello Monteiro de Barros, 39, procuradora-geral da cidade de Registro, no interior de São Paulo, em imagens que viralizaram nas redes sociais.

O delegado do 1º Distrito Policial de Registro, Daniel Rocha, representou pela prisão de Macedo na 1ª Vara Criminal de Registro e, de acordo com o seu despacho, o acusado “vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo a vida delas, e consequentemente, a ordem pública".

Com fotos e vídeos da agressão, o inquérito policial também foi embasado com o depoimento da procuradora-geral, para fundamentar o pedido de prisão preventiva.

O caso



Um vídeo que mostra a procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro de Barros sendo brutalmente espancada por Macedo causou indignação. A mulher aparece acuada, sem conseguir se defender, enquanto ele a agride. As imagens, que circularam nas redes sociais, foram registradas por uma colega de trabalho da procuradora-geral.





Macedo foi encaminhado para o 1º Distrito Policial de Registro e alegou que a agressão foi cometida por sofrer assédio moral no trabalho. Ele foi liberado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "o caso foi registrado como lesão corporal e é investigado pela DDM de Registro.

A equipe da unidade já ouviu a vítima e o agressor e aguarda o resultado dos exames periciais para análises e elucidação dos fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial".

