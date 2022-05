Reuters TV Transmissão onde a apresentadora já aparece com o rosto encoberto, no dia de hoje (22)

Depois de desagradarem o Talibã no sábado (21), apresentadoras de TV do Afeganistão foram obrigadas a cobrirem os rostos no programa de hoje.

"Uma apresentadora deve se sentir totalmente calma para transmitir a verdade às pessoas, hoje pela primeira vez vivenciei um momento em que tive que apresentar meu programa usando uma máscara e não estava me sentindo bem", disse a apresentadora da TOLOnews, Sonia Niazi.

Uma regra que obriga a ocultação do rosto feminino foi criada na quinta-feira (19) pela organização. Embora o porta-voz do Ministério do Vício e da Virtude do Talibã , Akif Muajer, tenha classificado a medida como "conselho", ele disse à agência Reuters que a última data para apresentarem sem o rosto descoberto seria o sábado, 21 de maio, quando as apresentadoras optaram por não obedecer.

"Nossas irmãs temem que, se cobrirem o rosto, a próxima coisa que vão dizer a elas é que parem de trabalhar. Esta é a razão pela qual eles não respeitaram a ordem até agora”. Explicou o chefe de notícias da Shamshad TV, Abid Ehsas.

Divulgação Talibã retomou o Afeganistão em agosto. Uma série de represálias já ocorreram em decorrência de desobediências

O porta-voz do Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, Mohamad Sadeq Akif Mohajir, alertou que as apresentadoras estavam violando as decisões tomadas pelo Talibã, no Afeganistão .

"Se não acatarem, falaremos com os responsáveis. Todo mundo que vive sob um sistema — e um governo, em particular — deve obedecer às leis e ordens desse sistema, então eles devem aplicar a ordem”, disse.

O regime ordenou a demissão de mulheres que não seguirem as regras, que, segundo eles, faz parte de um código obrigatório de vestimenta. Os funcionários (homens) também correm o risco de serem suspensos se suas esposas, ou filhas, não acatarem a ordem.