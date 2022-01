Reprodução Reinaldo posa com Pandora: cadela desaparecida durante conexão foi encontrada

As buscas pela cadela Pandora finalmente chegaram ao fim, e tiveram um desfecho positivo. O garçom Reinaldo Gomes compartilhou nas redes sociais que ela foi encontrada e finalmente devolvida ao lar 45 dias depois.

Emocionado, ele afirmou estar sem palavras para descrever o momento. "Achei minha filha, não tem muito o que falar. Acharam ela. Não tenho palavras, não", disse.

Relembre o caso

Em 15 de dezembro, Pandora sumiu durante uma conexão de um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Defensores da causa animal se manifestaram nas redes sociais e no aeroporto.

Leia Também

Em dezembro, a GOL, empresa aérea responsável pelo transporte de Pandora, foi notificada pelo Procon para explicar o caso e detalhar a operação de transporte.

Segundo a empresa, ela escapou da caixa de transporte no último dia 15. O voo que ela estava vinha de Recife (PE), faria conexão em Guarulhos (SP) e tinha como destino Navegantes (SC).

Um vídeo obtido por Reinaldo junto a Polícia Civil mostrou Pandora correndo pela pista e Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo. Ela, no entanto, tinha viajado dentro de uma caixa de transporte. A passagem paga à Gol custou R$ 850. O tutor pagou outros R$ 650 pela caixa de transporte. No período em que a cadela ficou desaparecida, a empresa aérea afirmou que não tinha deixado de procurar pelo animal.