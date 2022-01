iG São Paulo Mega da Virada

Prepare-se, pois essa noite será inesquecível! Isso porque o sorteio da Mega da

Virada 2021 será realizado na noite desta sexta-feira (29). Este ano, o concurso

especial promete um prêmio recorde de R$350 MILHÕES , o maior da história das loterias nacionais!

O sorteio está marcado para acontecer às 20h (horário de Brasília). Mas para quem deixou a "fezinha" para a última hora, ainda dá tempo de apostar online com o Mega Loterias . Você sabia que apostar online é muito mais fácil, rápido e divertido do que você imagina? A gente te explicar como garantir online a sua aposta na Mega da Virada. Confira:

Como jogar online na Mega da Virada

Vale lembrar que para jogar na Mega-Sena especial, o apostador deve escolher de seis a 15 números em um universo de 60 disponíveis no volante de jogo. A aposta mínima no Mega Loterias custa R$ 6 e considera a escolha de seis dezenas. Porém, apostadores também podem adicionar dezenas extras na aposta ou jogar através dos famosos bolões da Mega da Virada, maneira mais econômica e eficiente de aumentar as chances de premiação.

Confira o passo a passo para apostar no Mega Loterias:

● Faça seu cadastro no site (passo a passo aqui ) ou login;

● Clique em “MV” (Mega da Virada) no menu superior do site (caso esteja

usando o celular) ou em “Mega da Virada” no menu expandido;

● Escolha se quer apostar com os bolões que multiplicam suas chances ou

com seus números da sorte no “Monte Seu Jogo”;

● Uma vez que já tiver escolhido/montado sua aposta, adicione ela ao carrinho;

● Clique no ícone do carrinho no canto inferior direito do seu visor e selecione “Seguir para Pagamento”;

● Escolha a forma de pagamento que deseja utilizar e siga as instruções na

tela;

● Finalize a sua compra;

● Acompanhe o seu através de “Minhas Apostas” no menu do usuário.

Bolão da Mega da Virada: Como funciona e como apostar?

O Mega Loterias oferece aos apostadores uma série de bolões exclusivos para a

Mega da Virada 2021 e a lista completa pode ser conferida aqui . Com eles, você

entra na disputa pelo prêmio de R$ 350 milhões com dezenas, centenas e até

mesmo milhares de apostas ao mesmo tempo, pagando um preço muito mais baixo do que se fizesse todos esses mesmos jogos sozinhos.

Leia Também

Os bolões do Mega Loterias da Mega da Virada R$ 350 milhões são projetados por especialistas em jogos lotéricos, que usam conceitos matemáticos, como

fechamentos e desdobramentos, para entregar grupos com maior tendência de

serem premiados.

Em caso de prêmio, o montante é dividido igualmente pelo número total de cotas do bolão. No Mega Loterias você encontra opções de grupos a partir de R$ 10, que já aumentam suas chances de ser premiado em 60 vezes!

Aposte online na Mega da Virada com 100% de segurança

Além de realizar todo o serviço lotérico para o apostador e deixá-lo confortável

somente para fazer sua melhor escolha, o Mega Loterias garante 100% de

segurança na aposta.

Todas as apostas realizadas no site são validadas pelo time junto a uma casa

lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. Nosso sistema garante que

qualquer jogo realizado no site será registrado oficialmente e participará do

concurso escolhido.

Assim que os concursos forem realizados, as suas apostas serão conferidas pelo

Mega Loterias. O site se responsabiliza por armazenar e cuidar do seu bilhete, além de conferir todos os resultados e garantir 100% de efetividade para informá-lo sobre a vitória em primeira mão!