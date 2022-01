Agência Brasil Mega da Virada

E se você fosse o próximo vencedor da Mega da Virada , o que você faria? Que

você daria um basta nos boletos atrasados e certamente diria adeus para o seu

chefe, isso eu já sei. Mas com o super prêmio de R$ 350 milhões da edição deste

ano - o maior da história das loterias nacionais - dá para fazer e comprar muita

coisa, muita coisa mesmo.

Para quem está apostando na Mega da Virada de 2021, as esperanças de ganhar

milhões de reais estão renovadas e prontas para o sorteio que será realizado nesta sexta-feira (31), a partir das 20h (horário de Brasília). Aqueles que ainda não apostaram podem garantir participação com o portal de apostas Mega Loterias .

Mas voltando à pergunta inicial deste texto, o que você faria? Para te ajudar a

planejar um começo de ano milionário, separamos algumas possibilidades mais "pé-no-chão"; e outras um pouco mais "malucas" do que fazer caso toda essa bolada caso ela vá parar na sua conta bancária.

Quanto rende os 350 milhões da mega da virada na poupança?

Só para se ter uma ideia do quão significativo é o valor de prêmio da Mega da

Virada 2021, na menos rentável das aplicações financeiras, a poupança, o vencedor que levasse sozinho o prêmio de R$ 350 milhões poderia ter cerca de

R$1.750.00,00 disponíveis por mês só de rendimentos - ou R$ 58 mil para gastar

por dia. Os cálculos têm como base uma meta de rendimento de 0,5% ao mês.

O que fazer com o prêmio de 350 milhões da Mega da Virada?

Como mostramos acima, viver de renda pode ser uma excelente opção para oganhador da Mega da Virada. No entanto, também existem algumas possibilidades mais "mirabolantes" que também não podem ser descartadas.

Os exemplos a seguir dão uma boa dimensão do quão expressivo é o prêmio desta edição da Mega da Virada.

Bens

Já pensou em comprar "várias unidades" da maior mansão de Neymar, que fica em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro?

Leia Também

Famosa pelas festas de aniversário do craque e dos réveillons que ele costuma

proporcionar aos familiares e aos “parças”, a mansão de Mangaratiba não está à

venda, mas Neymar teria desembolsado cerca de R$ 28 milhões pelo imóvel, que

possui um resort e um safari.

Caso o próximo sorteio especial da Mega-Sena termine apenas com uma aposta

vencedora, o eventual ganhador poderá adquirir com o valor de prêmio pelo menos 12 mansões iguais à de Mangaratiba do Neymar.

Viagens

Praia, campo ou destinos internacionais são sempre bons roteiros para as férias,

mas e se o seu próximo destino fosse o espaço? O ganhador da Mega da Virada

2021 poderia com o prêmio fazer duas viagens supersônicas até o espaço na New

Shepard, cápsula suborbital com sistema de foguete construído pela empresa

espacial Blue Origin, companhia fundada pelo bilionário Jeff Bezos.

O primeiro voo espacial da companhia do homem mais rico do mundo custou US$

28 milhões por passageiro, cerca de R$ 160 milhões. Ou seja, além das duas

viagens de ida e volta para o espaço, o vencedor da Mega ainda teria R$ 30 milhões disponíveis para usar como quisesse.

Aposte na Mega da Virada com o Mega Loterias

Historicamente, a Mega da Virada é responsável pela entrega dos maiores prêmios lotéricos. Porém, o prêmio da próxima edição - estimado em R$ 350 milhões - jamais foi alcançado pelas demais loterias nacionais.

A tradicional aposta de final de ano ficou muito conhecida por seus prêmios

astronômicos, que acabam ocasionando também longas filas nas agências lotéricas de todo o país. No entanto, foi-se o tempo em que era preciso se deslocar até uma casa lotérica para jogar na loteria. Com o Mega Loterias, a aposta na Mega da Virada pode ser garantida a qualquer hora e lugar.