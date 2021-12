Agência Brasil Mega-Sena

O grande sorteio da Mega da Virada está mais próximo do que nunca. Já

nesta sexta-feira (31) iremos conhecer o grande sortudo – ou sortudos, que

irão virar o ano milionários! O prêmio estimado já é o maior em toda a história

das loterias nacionais: R$ 350 MILHÕES!



Você sabia que é possível aumentar suas chances de premiação seguindo

algumas dicas simples? Veja a seguir as principais informações para sair na

frente e montar uma super estratégia de jogo e se tornar o mais novo milionário

do país com o Mega Loterias !

Quais foram as dezenas mais sorteadas na Mega da Virada?



Acompanhar os últimos resultados da Mega da Virada pode te ajudar – e muito

– na hora de escolher as dezenas de sua aposta. Muitos apostadores optam

por apostar nas chamadas “dezenas mais quentes”, que nada mais são do que

o conjunto de números sorteados mais vezes ao longo das edições de cada

loteria.



Será que os seus números da sorte estão entre os mais sorteados na Mega da

Virada? Confira a lista das dezenas mais vezes sorteadas e monte a melhor

estratégia de jogo para suas apostas:

Dezenas Quantidade de vezes sorteada 10 4 3 3 5 3 20 3 36 3





Entenda as probabilidades por trás dos números da Mega da Virada

Leia Também

Leia Também

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número

de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostar na Mega da

Virada, deve-se escolher, no mínimo, 6 dezenas por cartão. Porém, ao

selecionar mais números em sua aposta, você pode sair na frente e alavancar

as estatísticas de premiação.

Para se ter uma ideia, ao realizar uma aposta simples - com 6 números -, as

chances de levar o prêmio principal da Mega-Sena são de 1 em 50.063.860

milhões. Optando por uma aposta com 10 dezenas, as chances aumentam

para 1 em 238.399 mil! Mas vale um adendo: quanto mais dezenas

adicionadas no volante, maior será o valor da aposta. Por isso, estude bem as

possibilidades e opte pela estratégia que mais combina com o seu estilo de

aposta e que caiba no seu bolso!

Qual a melhor estratégia para escolher os números da Mega da Virada?



Em tese, não existe fórmula mágica! Como já abordamos anteriormente, uma

grande parcela dos apostadores opta pelas dezenas mais sorteadas. Já outros

investem na estratégia contrária e apostam nos números mais atrasados (ou

seja, aqueles que menos foram sorteados), defendendo a teoria de que, por

alguns números já terem sido sorteados muitas vezes, não vão sair nos

concursos futuros.

Seja qual for a sua estratégia, você pode contar com o Mega Loterias ! Aposte

sem sair de casa, com muitas vantagens e o melhor custo-benefício.