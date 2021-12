Instagram Rim

Um homem de meia idade que procurou um médico com dores agonizantes no estômago teve um "recorde" de 156 cálculos renais removidos durante uma longa cirurgia.

Os médicos fizeram a descoberta do choque depois que o paciente, um professor de 50 anos, visitou um hospital em Hyderabad (Índia).

É o maior número de cálculos renais já removido de um único paciente no país, afirmaram os médicos que atenderam o paciente, de acordo com a literatura médica de que dispõem.

Os chefes do hospital disseram que o homem, não identificado, desenvolveu repentinamente uma dor lancinante. Os testes foram realizados, o que mostrou um gritante aglomerado de pedras.

Mas havia notícias ainda piores para o paciente ferido. Os médicos descobriram que as pedras estavam no seu abdômen, em vez de sua posição normal no trato urinário.

Isso significava que eles foram forçados a realizar uma cirurgia de emergência.

V. Chandra Mohan,médico do Preeti Urology and Kidney Hospital, disse, segundo o "Sun":

"Este paciente pode ter desenvolvido essas pedras por mais de dois anos, mas nunca apresentou nenhum sintoma, até agora."