O Chile terá um novo presidente neste domingo, já que a população vai às urnas para definir o vencedor do segundo turno entre José Antonio Kast, de extrema-direita, e Gabriel Boric, de esquerda.

Segundo as últimas pesquisas, os dois estão em empate técnico. No primeiro turno, Kast terminou em primeiro lugar, com 27,91% dos votos, e Boric em segundo, com 25,82%. O primeiro é um advogado e defendeu ao longo da campanha o legado do ditador chileno Augusto Pinochet. Já Boric é um ex-líder estudantil e promete impedir um avanço do autoritarismo e do conservadorismo no Chile.

A última pesquisa, divulgada na quinta-feira, aponta que Kast possui 48,5% das intenções de voto, enquanto Boric tem 48,4%.

O escolhido assumirá o cargo por quatro anos e entrará no lugar do atual presidente, Sebastian Piñera, que deixa a cadeira com grande reprovação dos chilenos.

A expectativa é que por volta de 7 milhões de eleitores votem neste domingo. Ao todo, 15 milhões de chilenos estão aptos, mas o voto não é obrigatório no país. Para se ter uma ideia, no primeiro turno, 47% do total compareceram às urnas.