Divulgação Doria

Uma pesquisa Datafolha divulgada na noite de sábado mostra que 38% dos entrevistados consideram a gestão do governador João Doria (PSDB-SP) à frente do Estado de São Paulo como “ruim” ou “péssima“. O resultado é o mesmo de pesquisa anterior, realizada em setembro deste ano.

Em contrapartida, ele foi aprovação por 24%. Outros 37% consideram a gestão "regular". Ao todo, 2.034 pessoas forma ouvidas em todo o estado, entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou menos.

Os dados revelam ainda que Doria é mais bem avaliado pelos entrevistados que preferem o PSDB (45%); além de donas de casa (32%); eleitores que têm apenas o ensino fundamental (30%); entre os que ganham mais de dez salários mínimos (28%); moradores da capital (22%); e entre quem tem de 25 a 34 anos (19%).

Por outro lado, sua reprovação é liderada entre empresários (54%); por quem tem entre 35 e 44 anos (48%); por quem tem mais de 60 anos (33%); e entre estagiários ou aprendizes (11%).

Vale lembrar que Doria vai entrando nos últimos quatro meses de sua gestão, já que venceu a prévia interna no PSDB e será o candidato do partido a presidente em 2022. Diante disso, ele deve se desligar do cargo em abril, como prevê a lei eleitoral.

A expectativa entre os líderes tucanos é que os índices de popularidade de Doria melhorem nos próximos meses, ajudados pela ampla vacinação no estado, que estão entre os mais altos do país, e pelo crescimento econômico acima da média nacional.